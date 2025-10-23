Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Santa Cruz: murió el joven baleado en un episodio que involucra al hijo de un gremialista

Se trata de Nahuel Marcial de 18 años quien recibió un disparo en la cabeza en pasado domingo en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. Por el hecho está detenido Tomás Pratt, hijo de un dirigente del sindicato de Petroleros Privados quien estaba al mando del vehículo desde donde se efectuó el disparo. El autor material continúa prófugo

Compartir