23 de octubre de 2025
Santa Cruz: murió el joven baleado en un episodio que involucra al hijo de un gremialista
Se trata de Nahuel Marcial de 18 años quien recibió un disparo en la cabeza en pasado domingo en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia. Por el hecho está detenido Tomás Pratt, hijo de un dirigente del sindicato de Petroleros Privados quien estaba al mando del vehículo desde donde se efectuó el disparo. El autor material continúa prófugo
Nahuel Franco Marcial, el joven de 18 años que fue baleado en la cabeza el pasado domingo en el barrio 17 de Octubre, falleció anoche a las 21:51 horas por un paro cardiorrespiratorio, tras una agonía de varios días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo.
La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Caleta Olivia, donde familiares, amigos y vecinos han exigido justicia por este hecho que involucra a Tomás "Tomy" Pratt, de la misma edad, hijo de Omar Pratt, un colaborador del Sindicato de Petroleros Privados, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz.
Pratt, quien se entregó voluntariamente, era el conductor del vehículo desde el cual se efectuó el disparo, aunque el autor material permanece prófugo y la búsqueda se ha intensificado con operativos policiales que incluyen análisis de cámaras de seguridad, huellas y testimonios.
El incidente, que ha sacudido a la ciudad con tensiones sociales y políticas, se investiga bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N.º 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, y la División de Investigaciones (DDI).
Fuentes judiciales indican que el cuerpo de Nahuel será entregado a su familia una vez realizada la autopsia correspondiente.
Omar Pratt, padre del detenido, realizó un descargo en redes sociales calificando el hecho como "lamentable", pidiendo por la recuperación de la víctima (antes de su fallecimiento) y negando la participación de su hijo en el ataque, al tiempo que denunció disparos contra su hogar y instalaciones sindicales, posiblemente como intimidación.
La Policía y la Justicia han enfatizado la necesidad de prudencia para evitar especulaciones y versiones cruzadas, advirtiendo que quienes difundan información errónea deberán retractarse una vez esclarecida la causa.
Los reclamos de los familiares de Nahuel se centran en demands de justicia inmediata, con manifestaciones que han escalado en tensión. Amigos y parientes organizaron una protesta en el Monumento al Obrero Petrolero ("El Gorosito"), portando carteles con "Justicia por Nahuel" y recorriendo en motos, bajo custodia policial para evitar desbordes.
Entre los incidentes más graves, destacan los enfrentamientos entre familiares, amigos de la víctima y la policía. Tras la entrega de Pratt, una manifestación frente a la Comisaría Segunda derivó en pedradas, choques directos y disparos intimidatorios, generando un clima de máxima alerta en la ciudad.
Además, se registraron disparos contra la sede del sindicato petrolero. En la madrugada del martes, alrededor de las 5:15, el frente del edificio en Lavalle y Güemes fue tiroteado con al menos 19 impactos, sin personal en el interior. La Policía investiga si está vinculado al caso, realizando peritajes en el sitio.