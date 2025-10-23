Apps
ELECCIONES 2025

Macri mete la cola y calienta la recta final electoral

El exmandatario se mostró con los candidatos de la alianza LLA+PRO y envió un mensaje de unidad antes de las urnas.

Mauricio Macri volvió a mostrarse públicamente con los candidatos del PRO que integran la lista conjunta con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. El expresidente encabezó una foto junto a Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional, y otros postulantes de la alianza, en un gesto que buscó reafirmar la unidad del espacio oficialista de cara a las elecciones del próximo domingo.

En la imagen, difundida en redes sociales, Macri aparece acompañado por Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba. Minutos después, se sumó otra postal con los candidatos porteños Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. “Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia votamos la lista LLA+PRO!”, escribió el exmandatario al publicar las fotos.

La ausencia de Patricia Bullrich —actual ministra de Seguridad y candidata al Senado por la Ciudad— llamó la atención, aunque los postulantes agradecieron el respaldo del expresidente. “¡Hay equipo! El 26 de octubre decidimos si seguimos avanzando o volvemos atrás”, expresó Giampieri, una de las referentes del PRO porteño.

El apoyo de Macri se da en medio de señales de reacomodamiento dentro de la coalición y de cierta distancia con el núcleo libertario. Mientras el exmandatario llamó a “dialogar con humildad” con los dirigentes de Javier y Karina Milei para avanzar con el Presupuesto 2026, el PRO difundió un comunicado apelando a los valores de “trabajo, respeto y libertad”, y alertó sobre el riesgo del “voto inútil”. En paralelo, LLA lanzó un nuevo spot con el mensaje: “El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

