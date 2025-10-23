Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Un cruce de alto voltaje marca el clima de época: la UCR se despega del PRO y coquetea con la abstención

El debate por un proyecto del PRO en la comisión de Deportes expuso las profundas fisuras en el oficialismo de General Pueyrredon, con la UCR marcando distancia a semanas del recambio de autoridades y el partido amarillo afianzando su alianza con La Libertad Avanza.

