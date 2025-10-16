16 de octubre de 2025
A MAL TIEMPO, BUENA CARA
Santilli se lo toma con humor: “¿Me pelo o no me pelo?”
El primer candidato bonaerense de LLA lanzó una “encuesta” en la red, bromeando sobre la presencia del rostro de Espert en las boletas en lugar del suyo. Antes había protagonizado un spot que jugaba con “el colorado” y “el pelado”.
“¿Me pelo o no me pelo?”
La pregunta la lanzó en X (antes Twitter) el propio Diego Santilli, a la sazón primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires. No hacía falta más contexto: todos sabían de qué estaba hablando a pesar de que, otra vez, no nombrara al fantasma que sobrevuela el debate, a escasos diez días de las elecciones legislativas.
Ocurre que ayer empezó a circular por las redes un pedido, un poco en solfa y un poco en serio, de que Santilli, conocido como “el Colo” porque su cabellera es justamente su rasgo físico más característico, se pelara completamente la cabeza para así parecerse a quien figura, en lugar de él, en la boleta que se utilizará en los comicios: José Luis Espert.
Luego de la debacle de Espert, que lo obligó a renunciar a su postulación a partir de las revelaciones de su vínculo con Fred Machado, un empresario acusado de relación con el narcotráfico, y de una acusación contra el propio diputado por presunto lavado de dinero, el espacio libertario procuró sacarlo de la boleta, pero la Cámara Nacional Electoral (CNE) falló en contra, argumentando que no hay tiempo y que tampoco sería jurídicamente procedente.
Por lo tanto, el renunciado sigue figurando en la boleta única de papel (BUP) que se utilizará para votar, y no el “Colo” Santilli, ya que originalmente iba tercero en la lista, y en la boleta sólo aparecen dos rostros (además de Espert, está la actriz y modelo Karen Reichardt).
Ante este panorama, Santilli decidió apelar al humor, transmitiendo en forma desenfadada el mensaje de que los seguidores de LLA deben buscar la columna en la que está Espert si quieren votarlo a él. Protagonizó un spot de campaña en ese sentido en el que, sin mencionar al excandidato por su nombre, se utilizaba el slogan: “Para votar al colorado, marcá al pelado”.
Ahora, ante la propuesta que surgió de las redes, el diputado y candidato recogió el guante y propuso una pregunta a sus followers en X: “Acerca del debate tuitero... ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”.