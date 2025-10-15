Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2025 ATENCION

Fiebre amarilla: alerta ante el riesgo de epidemia por la suba de casos

La enfermedad encendió las alarmas luego de que la Organización Panamericana de la Salud registrara un incremento del 480% en los casos en América del Sur respecto del año pasado.

