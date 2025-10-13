Apps
Lunes, 13 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
13 de octubre de 2025
EN CAMPAÑA

Massa estuvo en Santa Fe para “apuntalar” la unidad del peronismo

El exministro visitó al presidente del Frente Renovador, cenó con la joven candidata Caren Tepp y analizó la estrategia para superar tanto a los libertarios como al oficialismo en la provincia.

Massa estuvo en Santa Fe para “apuntalar” la unidad del peronismo
Compartir

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa viajó a Santa Fe para “apuntalar” la campaña de Fuerza Patria en esa provincia, junto a dirigentes peronistas locales. Visitó al presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, y cenó con Caren Tepp, la primera candidata de FP para el Congreso.

En un encuentro en la casa de Giuliano, en Rosario, Massa dialogó con el titular del FR y también con el candidato a diputado Oscar “Cachi” Martínez, Pablo Corsalini (intendente de Pérez) y Juan Montalvo.

La estrategia apunta a darle mayor protagonismo a la joven Tepp, cuya candidatura es el producto de la conformación de una lista de unidad, similar a la que se dio para la provincia de Buenos Aires, donde Jorge Taiana encabeza la nómina para la Cámara baja.

Fuerza Patria busca posicionar a Tepp para que supere en votos tanto a La Libertad Avanza (LLA), oficialismo a nivel nacional, como a Provincias Unidas, con el gobernador Maximiliano Pullaro como líder local.

Massa obtuvo el 37% de los votos en Santa Fe en las elecciones generales de 2023, en la primera vuelta. La campaña de Fuerza Patria busca hacer pie en ese piso para derrotar al oficialismo nacional y al provincial.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

GUERRA FRÍA
Andrés Sosa

En el peronismo se miden lealtades y traiciones hacia un 17 octubre a los codazos

El PJ nacional confirmó que el viernes por la tarde habrá una caravana para bancar a Cristina en el domicilio en que se encuentra detenida. Axel Kicillof evalúa pasos a seguir, pero prepara un acto para el mismo día en la Quinta de San Vicente.

NOTICIAS MÁS VISTAS

¿Vuelve el 1 a 1? En qué consistiría el plan de convertibilidad que anunciaría Milei

Pinamar 2050: un plan bajo sospecha

Ante una multitud, Kicillof presentó una nueva edición de los Juegos Bonaerenses

“La angustia es insoportable”: el agua no cesa y mantiene a productores en vilo

Malena fue a la Corte para que Santilli no encabece la lista libertaria

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET