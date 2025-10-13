Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2025 EN CAMPAÑA

Massa estuvo en Santa Fe para “apuntalar” la unidad del peronismo

El exministro visitó al presidente del Frente Renovador, cenó con la joven candidata Caren Tepp y analizó la estrategia para superar tanto a los libertarios como al oficialismo en la provincia.

Compartir