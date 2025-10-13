13 de octubre de 2025
EN CAMPAÑA
Massa estuvo en Santa Fe para “apuntalar” la unidad del peronismo
El exministro visitó al presidente del Frente Renovador, cenó con la joven candidata Caren Tepp y analizó la estrategia para superar tanto a los libertarios como al oficialismo en la provincia.
El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa viajó a Santa Fe para “apuntalar” la campaña de Fuerza Patria en esa provincia, junto a dirigentes peronistas locales. Visitó al presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, y cenó con Caren Tepp, la primera candidata de FP para el Congreso.
En un encuentro en la casa de Giuliano, en Rosario, Massa dialogó con el titular del FR y también con el candidato a diputado Oscar “Cachi” Martínez, Pablo Corsalini (intendente de Pérez) y Juan Montalvo.
La estrategia apunta a darle mayor protagonismo a la joven Tepp, cuya candidatura es el producto de la conformación de una lista de unidad, similar a la que se dio para la provincia de Buenos Aires, donde Jorge Taiana encabeza la nómina para la Cámara baja.
Fuerza Patria busca posicionar a Tepp para que supere en votos tanto a La Libertad Avanza (LLA), oficialismo a nivel nacional, como a Provincias Unidas, con el gobernador Maximiliano Pullaro como líder local.
Massa obtuvo el 37% de los votos en Santa Fe en las elecciones generales de 2023, en la primera vuelta. La campaña de Fuerza Patria busca hacer pie en ese piso para derrotar al oficialismo nacional y al provincial.