13 de octubre de 2025
SIN CONTROLES
Abandono y desidia: una nena herida en una escuela de Villa Gesell
El desplome de una columna en la Escuela Primaria N°3 encendió las alarmas por el estado edilicio. Comunidades educativas denuncian falta de controles, ajuste en educación y años de desinversión municipal y provincial.
Durante una clase de educación física en la Escuela Primaria N°3 de Villa Gesell, ubicada en Avenida 4 y 119, una columna de material se desplomó en el patio y provocó heridas leves a una alumna de segundo grado. Según informaron desde la institución, el accidente ocurrió el jueves pasado, cuando tras finalizar una actividad deportiva, varios estudiantes se colgaron de una red sujeta a la columna, que terminó cediendo y cayendo sobre una de las niñas. La menor fue trasladada al hospital local, donde se constató que su estado no revestía gravedad, aunque presentaba golpes y raspones.
El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa, que reclamó la conformación inmediata de una comisión de control, monitoreo e inspección edilicia con participación de familiares, docentes y especialistas en infraestructura escolar. Desde distintos sectores docentes advirtieron que lo sucedido “no fue un accidente aislado”, sino una consecuencia de la falta de mantenimiento y supervisión en los edificios educativos.
Representantes de Tribuna Docente señalaron que la caída de la columna “refleja el deterioro edilicio producto del ajuste en educación por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal”. También denunciaron el incumplimiento de obras esenciales en otros establecimientos, como la Escuela Secundaria N°6, donde aún faltan tres aulas y las clases deben dictarse en espacios no aptos. En ese contexto, exigieron al sindicato docente SUTEBA y al Frente de Unidad Docente Bonaerense un plan de acción inmediato con medidas de fuerza, reclamando un aumento del presupuesto educativo, obras urgentes y mejores condiciones salariales para los docentes.
En tanto, el concejal de La Libertad Avanza, Luis Vivas, habló con La Tecla apuntó contra la gestión local al asegurar que “desde que está Barrera, todo está abandonado, no se hizo más nada, pero ellos manejan toda la plata acá”. El edil también cuestionó la falta de mantenimiento escolar y comparó las administraciones: “Los radicales tenían bien a las escuelas, después vinieron estos y hubo un tiempo que estuvieron bien, pero después se descajetó y se metió todo el barrerismo ahí adentro”. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el estado de la infraestructura educativa y la responsabilidad política en el municipio.