Abandono y desidia: una nena herida en una escuela de Villa Gesell

El desplome de una columna en la Escuela Primaria N°3 encendió las alarmas por el estado edilicio. Comunidades educativas denuncian falta de controles, ajuste en educación y años de desinversión municipal y provincial.

