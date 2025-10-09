Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 EN CAMPAÑA

Kicillof: “Hasta acá llegó la entrega”

El Gobernador encabezó un plenario en La Matanza junto a Taiana y otros candidatos de Fuerza Patria. También fue a la Fiesta de la Flor en Escobar y presidió una jornada de salud mental. Grabois fue a un acto en Ituzaingó.

Compartir