9 de octubre de 2025
EN CAMPAÑA
Kicillof: “Hasta acá llegó la entrega”
El Gobernador encabezó un plenario en La Matanza junto a Taiana y otros candidatos de Fuerza Patria. También fue a la Fiesta de la Flor en Escobar y presidió una jornada de salud mental. Grabois fue a un acto en Ituzaingó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vaticinó hoy que los bonaerenses expresarán en las urnas que “hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”.
El mandatario bonaerense hizo esta predicción durante un plenario de militantes que encabezó en La Matanza, junto a candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria y a otros dirigentes del movimiento.
“Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas económicas pensadas para intereses extranjeros”, dijo Kicillof, en referencia a las elecciones legislativas que tendrán lugar este mes.
Del acto participaron los candidatos a diputados Jorge Taiana, Sergio Palazzo, Teresa García, Fernanda Miño, Hugo Yasky, María Velázquez y Alejandro “Topo” Rodríguez, además de la vicegobernadora Verónica Magario, quien afirmó: “Somos la contracara de Javier Milei y trabajamos para que esta historia trágica de políticas neoliberales no siga dañando a nuestro país”.
Kicillof también visitó hoy la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar. Allí, junto al intendente Ariel Sujarchuk y al presidente de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, recorrió el predio donde se desarrolla el evento. También pronunció un discurso en el que destacó que la festividad “convirtió a Escobar en un lugar de referencia, generando nuevas perspectivas y un mejor futuro para miles de vecinos y vecinas”, y que “la inversión de la Provincia y del distrito sirven para acompañar a los emprendedores y a los productores que generan empleo”.
Antes, el Gobernador presidió la 6ª Jornada Provincial de Salud Mental, junto al ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels. Fue en Ensenada, con la participación del intendente del distrito, Mario Secco.
En tanto, Juan Grabois, también candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, participó hoy de un plenario del Partido Justicialista (PJ) que se realizó en Ituzaingó, junto al intendente de ese municipio, Pablo Descalzo.
“Pelémonos el doble el lomo, porque estas elecciones son más difíciles, porque [en La Libertad Avanza] tienen de jefe de campaña a Donald Trump, porque es un sistema de votación nuevo, y son más difíciles porque van a hacer todas las maldades que puedan”, advirtió Grabois.
“Vamos a frenar a Milei, vamos a construir el Plan Quinquenal, vamos a volver a levantar la Argentina, a construir viviendas. Vamos a construir una patria”, dijo el líder de Argentina humana.