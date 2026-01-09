9 de enero de 2026
Cambio silencioso en Infraestructura: Grabois mueve fichas en el Gobierno
El Gobierno bonaerense oficializó la salida de Fernanda Miño y nombró a otra dirigente del espacio de Juan Grabois.
El gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo movimiento en su gabinete, con un recambio que vuelve a involucrar a dirigentes del espacio político que conduce Juan Grabois. A través de una resolución publicada este lunes, se aceptó la renuncia de Fernanda Miño y se designó a Fernanda García Monticelli en un área clave del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La salida de Miño se formalizó a partir del 10 de diciembre de 2025, fecha en la que asumió como diputada nacional. Hasta entonces, se desempeñaba como responsable de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo del Ministerio para las obras del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, un cargo con rango equivalente a directora provincial.
Miño es una figura con trayectoria en políticas de integración urbana: fue titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SiSU) a nivel nacional y concejala en el partido de San Isidro. Su reemplazo también proviene de ese mismo universo político y técnico ligado a la gestión territorial y de barrios populares.
En su lugar fue designada Fernanda García Monticelli, contadora pública y abogada, quien venía de desempeñarse como directora de Polos Productivos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Además, ocupó cargos relevantes a nivel nacional, como la coordinación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales.
La resolución, firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, encuadra el recambio dentro de la estructura orgánica del ministerio y deja en claro que el cambio rige de manera retroactiva desde diciembre. Con esta decisión, Kicillof consolida otro ajuste interno en áreas sensibles, manteniendo presencia del espacio de Grabois en funciones vinculadas a obra pública y desarrollo territorial.