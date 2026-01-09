9 de enero de 2026
NOTA DE GRAFICA
Garciarena: “No puede ser que cambiemos leyes para acomodarlas a la coyuntura”
El titular del bloque UCR–Cambio Federal rechazó reabrir el debate por la reelección de intendentes, cuestionó los cambios legales “a medida de la coyuntura” y planteó que la discusión debe darse en una reforma constitucional con eje en la autonomía municipal.
El presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, aseguró que “hay cinco mil prioridades más importantes que discutir la reelección de los intendentes”. En referencia a la apertura de un debate, el marplatense consideró que su bloque va a “esperar la opinión del Foro” de alcaldes radicales, que conduce el rauchense Maximiliano Suescun.
Sin embargo, adelantó que su opinión personal: “Estoy de acuerdo con la Constitución Nacional”, en referencia a limitar los mandatos ejecutivos, como los de los jefes comunales. “La Constitución Nacional, que tiene muchos años de vigencia, limita los mandatos ejecutivos y libera los mandatos legislativos", insistió.
En tal sentido, evaluó que “el tema de las reelecciones debe estar regulado por la Constitución de la Provincia, no puede ser que cambiemos las leyes para acomodarlas a la coyuntura”. Finalmente, dijo que “2026 es una oportunidad para una reforma y discutir la autonomía municipal, y que cada Concejo Deliberantes pueda decidir sobre la reelección, si la acepta o no”.