Garciarena: “No puede ser que cambiemos leyes para acomodarlas a la coyuntura”

El titular del bloque UCR–Cambio Federal rechazó reabrir el debate por la reelección de intendentes, cuestionó los cambios legales “a medida de la coyuntura” y planteó que la discusión debe darse en una reforma constitucional con eje en la autonomía municipal.

