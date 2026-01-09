Apps
Viernes, 9 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de enero de 2026
NOTA DE GRAFICA

Garciarena: “No puede ser que cambiemos leyes para acomodarlas a la coyuntura”

El titular del bloque UCR–Cambio Federal rechazó reabrir el debate por la reelección de intendentes, cuestionó los cambios legales “a medida de la coyuntura” y planteó que la discusión debe darse en una reforma constitucional con eje en la autonomía municipal.

Garciarena: “No puede ser que cambiemos leyes para acomodarlas a la coyuntura”
Compartir

El presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, aseguró que “hay cinco mil prioridades más importantes que discutir la reelección de los intendentes”. En referencia a la apertura de un debate, el marplatense consideró que su bloque va a “esperar la opinión del Foro” de alcaldes radicales, que conduce el rauchense Maximiliano Suescun.

Sin embargo, adelantó que su opinión personal: “Estoy de acuerdo con la Constitución Nacional”, en referencia a limitar los mandatos ejecutivos, como los de los jefes comunales. “La Constitución Nacional, que tiene muchos años de vigencia, limita los mandatos ejecutivos y libera los mandatos legislativos", insistió.

En tal sentido, evaluó que “el tema de las reelecciones debe estar regulado por la Constitución de la Provincia, no puede ser que cambiemos las leyes para acomodarlas a la coyuntura”. Finalmente, dijo que “2026 es una oportunidad para una reforma y discutir la autonomía municipal, y que cada Concejo Deliberantes pueda decidir sobre la reelección, si la acepta o no”.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

NEGOCIACIONES

PJ bonaerense en tensión: apoderados definidos y pulseada abierta rumbo al 15M

Con internas sin resolver, el peronismo provincial avanza en el cronograma electoral mientras crece la disputa por la sucesión de Máximo Kirchner y el control del partido. Hay una enorme danza de nombres para definir quién será el próximo titular del partido.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La novia de la Pepona chocó contra un poste en Mar de Ajó y dio positivo en alcoholemia

Consejo de la Magistratura: feria de verano y convocatoria para cubrir cargos judiciales

Cuánto podrían recibir los 135 municipios por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Cloacas, negocio y desidia: Pinamar expone su crisis estructural en pleno verano

“Municipios y coso”: picante réplica de un intendente UCR a Bullrich y Adorni

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET