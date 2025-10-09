Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2025 NO TERMINÓ

El Congreso insiste con la emergencia en discapacidad: anularon el decreto de Milei

Tras el veto, la ratificación de la ley y la insólita promulgación con suspensión, los diputados aprobaron un proyecto que declara nula esa última instancia.

