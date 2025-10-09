9 de octubre de 2025
DEFINICIóN
Alejandro Tullio: “La lista la tiene que encabezar Diego Santilli”
El extitular de la Dirección Nacional Electoral dijo a “Desconfiados” que lo principal es mantener la paridad y la alternancia de género en la nómina de LLA. También consideró que “cada hora que pasa es más difícil” que se puedan reimprimir las boletas.
El extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Alejandro Tullio, dijo que la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), luego de la renuncia de José Luis Espert, debería encabezarla Diego Santilli y no Karen Reichardt, como lo dispuso el juez electoral Alejo Ramos Padilla.
“Para mí, tiene que encabezar Diego Santilli”, dijo Tullio en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7. El abogado especialista en asuntos públicos dijo que tiene “respeto por la palabra del juez” pero difiere en su criterio. “Lo importante es respetar la paridad y la alternancia de género”, dijo.
Por otra parte, aventuró que no se van a reimprimir las boletas de los candidatos bonaerenses, porque no dan los tiempos, pero que, si se hiciera, el costo debería sufragarlo el Estado, y no el partido.
“Realmente estamos en una situación totalmente anómala. Nunca ocurrió”, dijo Tullio. “Cada hora que pasa es bastante más difícil que se puedan reimprimir.”
De todas maneras, le restó importancia al hecho de que el rostro de Espert vaya a aparecer en las boletas que los votantes van a utilizar en los comicios del 26.
“Se va a dar cuenta poca gente. Porque con la boleta no se hace campaña. Antes sí, pero ahora no. La boleta se usa para marcar el voto, y el que vota a LLA tiene claro que vota a LLA”, afirmó el especialista.