Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 DEFINICIóN

Alejandro Tullio: “La lista la tiene que encabezar Diego Santilli”

El extitular de la Dirección Nacional Electoral dijo a “Desconfiados” que lo principal es mantener la paridad y la alternancia de género en la nómina de LLA. También consideró que “cada hora que pasa es más difícil” que se puedan reimprimir las boletas.

Compartir