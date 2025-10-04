Volver | La Tecla Nacionales 4 de octubre de 2025 EN SANTA FE

Milei tuvo que suspender otro acto de campaña por incidentes

Tal como le había pasado en Tierra del Fuego, el Presidente debió desistir de una caminata, debido a la presencia de manifestantes opositores. Hubo un enfrentamiento con militantes libertarios y cinco personas fueron detenidas.

Compartir