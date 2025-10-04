4 de octubre de 2025
EN SANTA FE
Milei tuvo que suspender otro acto de campaña por incidentes
Tal como le había pasado en Tierra del Fuego, el Presidente debió desistir de una caminata, debido a la presencia de manifestantes opositores. Hubo un enfrentamiento con militantes libertarios y cinco personas fueron detenidas.
El presidente de la Nación, Javier Milei, tuvo que suspender un acto de campaña que tenía previsto en la provincia de Santa Fe, ya que, al igual que le había ocurrido en Tierra del Fuego días atrás, hubo una manifestación opositora que lo hizo inviable. Se produjo un enfrentamiento entre quienes protestaban contra la presencia de Milei y militantes libertarios, que derivó en la detención de cinco personas.
Milei pisó tierra santafesina por la mañana, junto a su hermana y funcionaria Karina, con la intención de apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia. Tenía pensado realizar una caminata por la peatonal San Martín, junto a algunos de los aspirantes al Congreso y otros dirigentes libertarios.
Pero no pudo concretar esa caminata, porque en el lugar se habían congregado, además de seguidores del Presidente, grupos opositores que protestaban contra su presencia allí. Algunas de esas personas la emprendieron contra un gazebo que habían montado los libertarios. Los manifestantes hicieron flamear banderas al canto de “La Patria no se vende”, y se produjo un enfrentamiento que hizo que interviniera la policía y cinco personas fueran arrestadas.
El mandatario tuvo que suspender la actividad y fue llevado a un hotel en la zona portuaria. Al rato bajó a la entrada del hotel y arengó a sus seguidores con un megáfono, en una escena prácticamente calcada de la que tuvo lugar en Ushuaia cuando también hizo eso tras verse frustrada su intención de realizar una caminata por el centro.
“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, les dijo el Presidente a los militantes reunidos allí.
Luego fue a Paraná, Entre Ríos, para otra jornada de campaña que también incluye una caminata. También tenía previsto reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio.