Sábado, 4 octubre 2025
4 de octubre de 2025
TOMA NOTA

Se habilitó un trámite esencial para el reintegro del Impuesto PAIS

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la Afip en 2023, habilitó una nueva herramienta para facilitar la devolución de reintegro en cuotas, bonos electrónicos o crédito para obligaciones aduaneras futuras.

A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar un trámite para percibir las devoluciones del Impuesto PAIS. Esta medida, anunciada en la Resolución General 5765/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca agilizar la recuperación de fondos por parte de los operadores de comercio exterior, ofreciendo un procedimiento seguro que permite regularizar los montos que no pudieron aplicarse en su momento

La solicitud estará disponible desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2025, facilitando que los titulares presenten la declaración jurada correspondiente y accedan a los reintegros de manera escalonada.

La primera cuota se abonará el 15 de diciembre y las restantes dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes siguiente. Además, el ente fiscal puso a disposición un canal de consultas para quienes vean rechazado su pedido, garantizando respuestas dentro de los 20 días corridos.

Cómo se realiza la devolución

El procedimiento consiste en la reapertura del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, donde los contribuyentes deberán presentar la Declaración Jurada de Devolución (DJIP).

El organismo realiza la devolución en cuotas, priorizando la transparencia de cada operación y asegurando que las cuotas no utilizadas se reintegren de manera segura.

Estas pueden ser percibidas mediante transferencia directa a la cuenta bancaria del operador, la emisión de un bono electrónico aplicable a obligaciones impositivas futuras, o registrando un crédito en la "Cuenta Única de Recaudación Aduanera a Afectar" del Sistema Informático MALVINA (SIM), destinado al abono de obligaciones aduaneras.

El esquema también contempla plazos específicos para consultas y respuestas ante rechazos, brindando un marco ordenado que protege los derechos de los operadores y evita dudas.

Vale aclarar que solo puede realizar este trámite los importadores que hayan hecho operaciones hasta antes del 12 de diciembre del 2023 y cuyos abonos no se hayan podido computar.

