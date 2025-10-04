Se habilitó un trámite esencial para el reintegro del Impuesto PAIS

La solicitud estará disponible desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2025, facilitando que los titulares presenten la declaración jurada correspondiente y accedan a los reintegros de manera escalonada.



La primera cuota se abonará el 15 de diciembre y las restantes dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes siguiente. Además, el ente fiscal puso a disposición un canal de consultas para quienes vean rechazado su pedido, garantizando respuestas dentro de los 20 días corridos.



Cómo se realiza la devolución



El procedimiento consiste en la reapertura del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, donde los contribuyentes deberán presentar la Declaración Jurada de Devolución (DJIP).



El organismo realiza la devolución en cuotas, priorizando la transparencia de cada operación y asegurando que las cuotas no utilizadas se reintegren de manera segura.

Estas pueden ser percibidas mediante transferencia directa a la cuenta bancaria del operador, la emisión de un bono electrónico aplicable a obligaciones impositivas futuras, o registrando un crédito en la "Cuenta Única de Recaudación Aduanera a Afectar" del Sistema Informático MALVINA (SIM), destinado al abono de obligaciones aduaneras.