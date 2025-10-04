Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de octubre de 2025 DURANTE EL FIN DE SEMANA

Peregrinación a Luján: comenzó una nueva edición con participación multitudinaria

El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Asimismo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acompaña a la actividad.

