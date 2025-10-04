Apps
Sábado, 4 octubre 2025
4 de octubre de 2025
DURANTE EL FIN DE SEMANA

Peregrinación a Luján: comenzó una nueva edición con participación multitudinaria

El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Asimismo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acompaña a la actividad.

Una nueva edición de la tradicional Peregrinación a Luján, la número 51, empezó este sábado desde el barrio porteño de Liniers, con destino hacia el lugar donde está emplazada la emblemática basílica, que alberga la imagen de la Virgen Patrona de la Argentina.

A las 7 inició la caminata el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, desde San Cayetano -en Liniers-, y posteriormente, a las 10, partirá la imagen peregrina desde ese mismo lugar, traslado que estará a cargo de la diócesis de Quilmes.

En tanto, desde las 19 se llevará a cabo la transmisión oficial a través del canal Orbe 21 y el canal de Youtube "LaPereLuján", mientras que el domingo a las 7 será la Misa Central de la Peregrinación, encabezada por García Cuerva, a través de las mismas señales.

El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Unido al lema del Jubileo 2025, “Caminar con esperanza”.

El trayecto de este año será similar a los de otras ediciones anteriores, con punto de partida en el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y desde allí, los peregrinos recorrerán a pie unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

Asimismo, los organizadores confirmaron que habrá 63 puestos de apoyo, todos de uso libre y gratuito, con puntos de hidratación y provisión de agua potables, como así también refuerzos en el ramal del Tren Sarmiento, que une las cabeceras Once y Moreno.

El Gobierno bonaerense acompaña a los fieles

El Gobierno de la Provincia asistirá a las y los fieles que participarán de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján el sábado 4 y domingo 5 de octubre. 

A través de un amplio operativo, coordinado por la Jefatura de Asesores, los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, se pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

“Para nosotros es una tarea central acompañar a las y los fieles. Así nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof y también lo marca la historia y la identidad de esta provincia. Vamos a estar junto a cada peregrino a lo largo del camino de fe, amor y esperanza que recorrerán hasta llegar al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, señaló Cristina Alvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

El Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá 6 móviles de Vialidad con personal; el de Salud aportará 4 unidades hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, 1 shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental; el de Seguridad, sumará 1.4000 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, 6 móviles de Defensa Civil, 6 torres de iluminación y 2 torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con 5 camiones cisterna y 4 puntos con canillas públicas a través de ABSA, 3 camionetas con combustible y operadores, y 3 torres de iluminación para zonas sin energía; Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores; mientras que Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado

