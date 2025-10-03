Volver | La Tecla Nacionales 3 de octubre de 2025 ENDURECER CONDENAS

Reformas del Código Penal: un abogado penalista defendió las penas a chicos de 10 años

Desconfiados dialogó con el abogado penalista de la UBA Jorge Alfonso, quien sostuvo que un joven de 10 años “entiende y comprende la criminalidad del acto” que comete.

