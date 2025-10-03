3 de octubre de 2025
CAMPAÑA ATR
Kicillof desembarca en La Feliz: agenda industrial y detalles sobre la reunión con CFK
A 23 días de las elecciones nacionales, el gobernador bonaerense visita el Parque Industrial General Savio con un recorrido productivo y con la incógnita de qué sectores peronistas compartirán la foto. Hubo críticas a Espert y revelaciones sobre su charla en San José 1111
El gobernador Axel Kicillof desembarcará este viernes en el partido de General Pueyrredon con un recorrido por empresas radicadas en el Parque Industrial General Savio, en Batán. La gira, que incluirá paradas en plantas de la industria alimentaria, heladera y farmacéutica, busca poner en escena un mensaje de producción y empleo en medio de la campaña nacional.
La primera escala será a las 13 en la planta de Lamb Weston, la multinacional que apostó fuerte por la ciudad con una inversión millonaria en su complejo de papas congeladas. Desde allí, Kicillof se trasladará a las instalaciones de Lucciano’s, la firma marplatense que transformó el helado artesanal en una marca con proyección global y que hoy emplea a más de 300 trabajadores directos. El recorrido se completará en Norgreen S.A., laboratorio especializado en medicamentos inyectables, considerado un referente del sector farmacéutico local.
El itinerario muestra a un gobernador que busca dar señales claras: la defensa del entramado productivo bonaerense frente a la política de ajuste y apertura indiscriminada que promueve el gobierno nacional. Pero la foto con empresarios no será la única postal que se lea de la jornada.
La visita también despierta interrogantes en el tablero político. No está claro si acompañará al mandatario el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, quien encabeza la lista bonaerense del espacio. Y en paralelo, hay expectativa por ver qué figuras locales se mostrarán en la recorrida: ¿estará Gustavo Pulti y los dirigentes de “Movimiento Derecho al Futuro”? ¿O estará Fernanda Raverta y La Cámpora para marcar territorio junto al gobernador?
Más allá de la agenda fabril, la postal que deje la jornada en el Parque Industrial será leída como una señal de cómo se reordenará el peronismo marplatense en la antesala de la disputa electoral y en vista a las Ejecutivas del ‘27. Kicillof busca mostrarse al frente de un esquema que combina gestión y militancia, pero la duda pasa por quiénes compartirán la foto y qué rol tendrá cada tribu en el reparto de protagonismos.
Con una campaña nacional en marcha y tensiones internas a la vista, la visita a Batán trasciende la agenda industrial: se proyecta como un termómetro de lo que vendrá en el armado local de cara al 2027.
Previo a su recorrida, el gobernador brindó declaraciones en Canal 8 Stream, donde se refirió al escándalo narco en el que está sumergido José Luís Espert, además de referirse sobre el encuentro que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner mientras cumple la prisión domiciliaria.
Sobre la situación del candidato libertario, Kicillof sentenció: “La novedad es que aparece en un juzgado norteamericano, un movimiento de una persona presa por narcotráfico, socia o contadora de Fred Machado —argentino detenido en la Argentina a la espera de un pedido de extradición—. En esa contabilidad oficial figura el nombre del candidato José Luis Espert”.
“Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”, sentenció el gobernador en el canal de streaming.
También se tomó el tiempo de mostrar su conformidad por la reunión que mantuvo con Cristina Kirchner en su domicilio: “Fue una muy buena reunión, fue relativamente breve. Una hora y media, hablamos de la campaña, de octubre y como venimos. Hay preocupación en todos nosotros por la situación económica adversa, porque estamos viendo cierre de empresas todos días”.
“Le pone muchísimo espíritu a una situación muy injusta, además es lo que es en la historia argentina. Necesitamos que en octubre Fuerza Patria le ponga un límite a Milei, mandarle un nuevo mensaje”, sentenció.