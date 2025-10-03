Kicillof activó el WhatsApp y envió un kit de campaña a los intendentes peronistas

La recta final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires se lleva a cabo en medio del nuevo escándalo que rodea a La Libertad Avanza con su principal candidato, José Luis Espert, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, Fuerza Patria busca sacar rédito y Axel Kicillof tomó la posta con un mensaje a los intendentes del peronismo.



Según pudo conocer La Tecla, el Gobernador bonaerense activó el grupo de WhatsApp con un mensaje a los caciques del oficialismo. El objetivo es darle un empujón para que refuercen la actividad en los territorio para acompañar la candidatura de Jorge Taiana.



"Compañeros y compañeras, estamos entramos en la recta final hacia las elecciones del 26", les dijo Kicillof en el mensaje que mandó. Asimismo, manifestó que "les comparto diferentes materiales que hicimos para esta etapa".



En ese aspecto, les dijo: "Van a encontrar unos flyers con la bajada a cada ciudad de nuestro mensaje general de campaña, sería bueno el sábado lo publiquen en sus redes y compartan". También expresó que es "para salir a la calles y la militancia, hicimos diferentes contenidos para que puedan producir".



El mandatario les compartió dos links con archivos en los que hay archivos diseñados para imprimir remeras, pasacalles, volantes y afiches. Además, contiene decenas de imágenes en las que se encuentra la figura del Gobernador junto a Taiana y el intendente de cada distrito de Fuerza Patria.



Kicillof culminó el mensaje con un saludo: "Les mando un abrazo a todos y les pido que no bajemos los brazos y salgamos a abrazar a todos y a militar para que nos representen en el Congreso".



Al margen de que por ahora nadie sabe quién se hará cargo de los gastos que lleven imprimir los materiales, los intendentes recibieron bien el mensaje en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei se encuentra en su peor momento. De este modo, el peronismo buscará sacar una tajada importante en la pelea que se libra para meter legisladores en el Congreso.