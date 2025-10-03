3 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Rescate histórico: la Provincia paga vencimientos por $356 mil millones
Se trata de letras emitidas en distintos tramos del Programa 2025, que serán abonadas el 23 de octubre a través de la Caja de Valores.
La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires dispuso, mediante las resoluciones N° 178, 179 y 180, avanzar en el rescate de Letras del Tesoro emitidas en distintos tramos del Programa Financiero 2025. Se trata de compromisos de deuda de corto plazo que vencen el próximo 23 de octubre de 2025 y que suman en total más de $356.460 millones.
En la Resolución 178, se autorizó el rescate de Letras del Tesoro en Pesos capitalizables a 91 días por un monto de $3.329.816.808. Estas letras habían sido emitidas en el marco del Séptimo Tramo del programa y estaban destinadas a cubrir necesidades estacionales de caja.
A través de la Resolución 179, se dispuso el pago de $1.290.759.516 correspondientes a Letras del Tesoro en Pesos capitalizables, también con vencimiento en octubre. Estas surgieron del Sexto Tramo de emisiones del corriente año.
En tanto, la Resolución 180 establece el rescate de Letras del Tesoro en Pesos a descuento, emitidas en el Octavo Tramo y luego reabiertas, por un total de $351.839.862.073. Se trata del monto más significativo dentro del paquete de vencimientos a cancelar.
En todos los casos, los pagos se instrumentarán a través de la Caja de Valores Sociedad Anónima, que recibirá las transferencias correspondientes en una cuenta del Banco Central de la República Argentina para su acreditación a los tenedores de las letras.
Con esta decisión, la Provincia de Buenos Aires busca garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros y brindar señales de estabilidad al mercado, en un contexto en el que la administración provincial necesita sostener el financiamiento de corto plazo para cubrir las necesidades fiscales del ejercicio 2025.