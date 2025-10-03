Provincia dio el ok: cuáles son los feriados que se vienen en el mes de octubre

Apps
3 octubre 2025
3 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno bonaerense puso el gancho a la solicitud para declarar no laborable y feriados, los días en los cuales se celebren festividades locales en diversas localidades, correspondientes el mes de octubre de 2025.

El Gobierno bonaerense puso el gancho a la solicitud para declarar no laborable y feriados, los días en los cuales se celebren festividades locales en diversas localidades, correspondientes el mes de octubre de 2025.

Según se estable en los considerandos de la resolución 110 del Ministerio de Gobierno, “la Subsecretaría de Asuntos Municipales incorpora las diversas notas de solicitud de los municipios requirentes dirigidas al Ministerio de Gobierno, donde consta el nombre del municipio o localidad, el motivo del festejo que daría lugar a la declaración de feriado y la fecha en la cual se celebra.
 
De esta manera se declara no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2025, conforme se detalla:

 

ROJAS

4 DE OCTUBRE

PATRONAL

MORON

5 DE OCTUBRE

PATRONAL

MORON

 5 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

MORENO

 7 DE OCTUBRE

PATRONAL

MAIPÚ

 7 DE OCTUBRE

 PATRONAL

25 DE MAYO

 7 DE OCTUBRE

 PATRONAL

ARRECIFES

 7 DE OCTUBRE

 PATRONAL

SAN ANDRES DE GILES

 8 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ESCOBAR

 9 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

DEL PILAR

 12 DE OCTUBRE

 PATRONAL

TRES DE FEBRERO

 15 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

LUJÁN

 17 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

JOSÉ C. PAZ

 20 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

EZEIZA

 21 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

BRANDSEN

 21 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

CHIVILCOY

 22 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

SAN ANTONIO DE ARECO

 23 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

GRAL PINTO

 23 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

RAMALLO

 24 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

SUIPACHA

 24 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ITUZAINGÓ

 24 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

MORENO

 25 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

GRAL RODRIGUEZ

 25 DE OCTUBR

E ANIVERSARIO FUNDACIONAL

MARCOS PAZ

 27 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ALBERTI

 27 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

LEANDRO N. ALEM

 28 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

BENITO JÚAREZ

31 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ORIENTE CNEL DORREGO

 1 DE OCTUBRE

 PATRONAL

HENDERSON H. YRIGOYEN

 1 DE OCTUBRE

 PATRONAL

EL TRIUNFO LINCOLN

 1 DE OCTUBRE

PATRONAL

CARLOS SALAS LINCOLN

 1 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

RIVERA A. ALSINA

1 DE OCTUBRE

PATRONAL

CTE.OTAMENDI GRAL ALVARADO

1 DE OCTUBRE

 PATRONAL

MAR DEL SUR GRAL ALVARADO

 1 DE OCTUBRE

 PATRONAL

STA. ELEODORA GRAL VILLEGAS

 1 DE OCTUBRE

PATRONAL

CASBAS GUAMINI

 1 DE OCTUBRE

PATRONAL

R. SANTAMARINA NECOCHEA

 2 DE OCTUBRE

PATRONAL

BANDERALÓ GRAL VILLEGAS

 4 DE OCTUBRE

PATRONAL

ARRIBEÑOS GRAL ARENALES

 4 DE OCTUBRE

PATRONAL

DARREGUEIRA PUÁN

 5 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

J.A. PEÑA PERGAMINO

 7 DE OCTUBRE

PATRONAL

MARIA IGNACIA VELA TANDIL

 7 DE OCTUBRE

PATRONAL

JUAN JOSE PASO PEHUAJO

 7 DE OCTUBRE

PATRONAL

LA DELFINA GRAL. VIAMONTE

 7 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ORIENTE CNEL DORREGO

 10 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

SALAZAR DAIREAUX

 11 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

CARLOS SALAS LINCOLN

 12 DE OCTUBRE

PATRONAL

NECOCHEA CDAD NECOCHEA

 12 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

SAN MANUEL LOBERIA

 13 DE OCTUBRE

PATRONAL

PARAJE ROCH TORDILLO

 13 DE OCTUBRE

PATRONAL

GARRE GUAMINI

 13 DE OCTUBRE

PATRONAL

URQUIZA PERGAMINO

 13 DE OCTUBRE

PATRONAL

GAHAN SALTO

 13 DE OCTUBRE

PATRONAL

GARRE GUAMINI

 15 DE OCTUBRE

 ANIVERSARIO FUNDACIONAL

ACEVEDO PERGAMINO

 15 DE OCTUBRE

E ANIVERSARIO FUNDACIONAL

LAGUNA ALSINA GUAMINI

 16 DE OCTUBRE

 PATRONAL

BAHIA SAN BLAS PATAGONES

 18 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

VILLA CACIQUE BENITO JUAREZ

 18 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

BARKER BENITO JUAREZ

 18 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

PIROVANO BOLIVAR

 20 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

PUNTA INDIO PUNTA INDIO

 25 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

NUEVE DE JULIO CDAD NUEVE DE JULIO

 27 DE OCTUBRE

ANIVERSARIO FUNDACIONAL

