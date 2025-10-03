Provincia dio el ok: cuáles son los feriados que se vienen en el mes de octubre

La Tecla
Todos los derechos reservados
|
ROJAS
|
4 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
MORON
|
5 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
MORON
|
5 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
MORENO
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
MAIPÚ
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
25 DE MAYO
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
ARRECIFES
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
SAN ANDRES DE GILES
|
8 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ESCOBAR
|
9 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
DEL PILAR
|
12 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
TRES DE FEBRERO
|
15 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
LUJÁN
|
17 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
JOSÉ C. PAZ
|
20 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
EZEIZA
|
21 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
BRANDSEN
|
21 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
CHIVILCOY
|
22 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
SAN ANTONIO DE ARECO
|
23 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
GRAL PINTO
|
23 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
RAMALLO
|
24 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
SUIPACHA
|
24 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ITUZAINGÓ
|
24 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
MORENO
|
25 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
GRAL RODRIGUEZ
|
25 DE OCTUBR
|
E ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
MARCOS PAZ
|
27 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ALBERTI
|
27 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
LEANDRO N. ALEM
|
28 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
BENITO JÚAREZ
|
31 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ORIENTE CNEL DORREGO
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
HENDERSON H. YRIGOYEN
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
EL TRIUNFO LINCOLN
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
CARLOS SALAS LINCOLN
|
1 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
RIVERA A. ALSINA
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
CTE.OTAMENDI GRAL ALVARADO
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
MAR DEL SUR GRAL ALVARADO
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
STA. ELEODORA GRAL VILLEGAS
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
CASBAS GUAMINI
|
1 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
R. SANTAMARINA NECOCHEA
|
2 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
BANDERALÓ GRAL VILLEGAS
|
4 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
ARRIBEÑOS GRAL ARENALES
|
4 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
DARREGUEIRA PUÁN
|
5 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
J.A. PEÑA PERGAMINO
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
MARIA IGNACIA VELA TANDIL
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
JUAN JOSE PASO PEHUAJO
|
7 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
LA DELFINA GRAL. VIAMONTE
|
7 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ORIENTE CNEL DORREGO
|
10 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
SALAZAR DAIREAUX
|
11 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
CARLOS SALAS LINCOLN
|
12 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
NECOCHEA CDAD NECOCHEA
|
12 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
SAN MANUEL LOBERIA
|
13 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
PARAJE ROCH TORDILLO
|
13 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
GARRE GUAMINI
|
13 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
URQUIZA PERGAMINO
|
13 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
GAHAN SALTO
|
13 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
GARRE GUAMINI
|
15 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
ACEVEDO PERGAMINO
|
15 DE OCTUBRE
|
E ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
LAGUNA ALSINA GUAMINI
|
16 DE OCTUBRE
|
PATRONAL
|
BAHIA SAN BLAS PATAGONES
|
18 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
VILLA CACIQUE BENITO JUAREZ
|
18 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
BARKER BENITO JUAREZ
|
18 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
PIROVANO BOLIVAR
|
20 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
PUNTA INDIO PUNTA INDIO
|
25 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL
|
NUEVE DE JULIO CDAD NUEVE DE JULIO
|
27 DE OCTUBRE
|
ANIVERSARIO FUNDACIONAL