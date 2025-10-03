Volver | La Tecla Informe Especial 3 de octubre de 2025 UNION CIVICA RADICAL

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Cada vez con menos representación

El centenario partido perdió bancas en la Legislatura y resignó más de la mitad de los concejales que ponía en juego. Un repaso por cada uno de los 135 distritos en cuanto a lo que arriesgaba y lo que consiguió

Compartir