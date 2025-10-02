Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Espert respondió acusaciones sobre presuntos vínculos narco y mantiene su candidatura

El primer candidato a diputado nacional de La libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires salió contestar, a través de la red social X, la denuncia por presuntos aportes de un supuesto narcotraficante en la campaña de 2019. “Nada que esconder, no somos todos lo mismo”, dijo.

