Espert respondió acusaciones sobre presuntos vínculos narco y mantiene su candidatura
El primer candidato a diputado nacional de La libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires salió contestar, a través de la red social X, la denuncia por presuntos aportes de un supuesto narcotraficante en la campaña de 2019. “Nada que esconder, no somos todos lo mismo”, dijo.
El diputado de La Libertad Avanza y primer candidato del partido violeta en la provincia de Buenos Aires, publicó en la noche de este jueves un video en su cuenta de X, a través del cual responde a la denuncia realizada por Juan Grabois sobre presuntos fondos narco en su campaña de 2019. Admite haber usado recursos de un empresario cuestionado, pero insiste en su inocencia y apunta contra una operación política del kirchnerismo.
En un video de seis minutos publicado su perfil de X (@jlespert), el político abordó la denuncia penal presentada por Grabois, que lo acusa de recibir 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, un empresario ligado al narcotráfico según la Justicia de Estados Unidos.
La acusación, basada en documentos de la fiscalía del Distrito Este de Texas, señala a Espert como parte de una nómina de cómplices en un esquema de lavado de dinero narco.
En su descargo, Espert admite haber utilizado un vuelo privado y una camioneta blindada proporcionados por Machado en 2019, durante la presentación de su libro en Viedma y su campaña presidencial. Sin embargo, asegura que desconocía los antecedentes del empresario hasta 2021, cuando estalló el escándalo.
“Nada que esconder. Si hubiera sabido quién era, no le habría agradecido públicamente”, afirmó, refiriéndose a un video de la época en el que elogiaba a Machado. El diputado calificó la denuncia como una “persecución política” del kirchnerismo, diseñada para perjudicar al oficialismo antes de las elecciones del 26 de octubre, y desafió: “Que la Justicia investigue todo lo que quiera”.
El mensaje, que cierra con un contundente “No somos todos lo mismo”, busca reforzar su posición dentro de La Libertad Avanza y apelar a los votantes de Javier Milei. El video acumula miles de interacciones en X, con opiniones divididas entre quienes lo apoyan y quienes cuestionan su vínculo con Machado. El contexto es delicado: el Gobierno ha suspendido actos de campaña con Espert para minimizar el impacto mediático, mientras aliados como el PRO lo consideran un lastre electoral.
La denuncia, que incluye cargos por lavado de dinero, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público, está bajo evaluación del fiscal Fernando Domínguez, quien podría unificarla con una investigación previa de 2021 en Comodoro Py.