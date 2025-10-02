2 de octubre de 2025
LOGRO
La Provincia avanza en la inclusión laboral de discapacitados
Buenos Aires se convirtió en la primera provincia del país en recibir el sello Argentina Valora 2025 por implementar buenas prácticas en la incorporación de personas con discapacidad en espacios laborales.
La provincia de Buenos Aires es la primera del país en recibir el sello Argentina Valora 2025, que distingue la aplicación de buenas prácticas en la inserción laboral de personas discapacitadas.
El sello, entregado por la Red de Empresas Inclusivas, fue presentado en un acto realizado en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense.
“La Provincia de Buenos Aires asumió un rol protagónico al convertirse en la primera jurisdicción del país en adoptar y promover oficialmente el Sello, consolidándose como pionera en la construcción de espacios laborales inclusivos y sostenibles”, destaca un comunicado oficial al respecto.
Durante el evento, la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías, subrayó que el Sello “es mucho más que un reconocimiento: es una herramienta para impulsar cambios culturales duraderos en las organizaciones, motivándolas a que la inclusión deje de ser algo excepcional y se convierta en parte de su identidad”.