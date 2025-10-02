Apps
Jueves, 2 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
2 de octubre de 2025
LOGRO

La Provincia avanza en la inclusión laboral de discapacitados

Buenos Aires se convirtió en la primera provincia del país en recibir el sello Argentina Valora 2025 por implementar buenas prácticas en la incorporación de personas con discapacidad en espacios laborales.

La Provincia avanza en la inclusión laboral de discapacitados
Compartir

La provincia de Buenos Aires es la primera del país en recibir el sello Argentina Valora 2025, que distingue la aplicación de buenas prácticas en la inserción laboral de personas discapacitadas.

El sello, entregado por la Red de Empresas Inclusivas, fue presentado en un acto realizado en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense.

“La Provincia de Buenos Aires asumió un rol protagónico al convertirse en la primera jurisdicción del país en adoptar y promover oficialmente el Sello, consolidándose como pionera en la construcción de espacios laborales inclusivos y sostenibles”, destaca un comunicado oficial al respecto.

Durante el evento, la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías, subrayó que el Sello “es mucho más que un reconocimiento: es una herramienta para impulsar cambios culturales duraderos en las organizaciones, motivándolas a que la inclusión deje de ser algo excepcional y se convierta en parte de su identidad”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ROSCA LEGISLATIVA

Senado: el endeudamiento quedó afuera y se tratan proyectos menores

El oficialismo no consiguió las voluntades suficientes para que se trate el proyecto pedido por el Gobernador. Se pasó a un cuarto intermedio y poco después de las siete y media se reinició la sesión sin el debate de esa ley clave.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: el endeudamiento quedó afuera y se tratan proyectos menores

Se viene el tractorazo: productores convocan a movilizar en distritos del interior

La visita sin foto, las lealtades en discusión y las cuentas pendientes en el peronismo

La candidatura de Espert está en la mira tras suspender un acto en La Plata

Levantaron el programa de Pampita y se desató el escándalo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET