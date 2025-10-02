Apps
Jueves, 2 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
2 de octubre de 2025
NUEVO GOLPE

Otro revés legislativo para el gobierno: cayeron dos vetos de Milei

Los senadores confirmaron por amplísima mayoría el rechazo a las decisiones del Presidente y sostuvieron las leyes de emergencia para el Garrahan y de financiamiento universitario.

Otro revés legislativo para el gobierno: cayeron dos vetos de Milei
Compartir

El presidente de la Nación, Javier Milei, sufrió una nueva derrota esta tarde, cuando el Senado de la Nación rechazó sus vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Se trata de dos normas que habían sido vetadas por Milei bajo el argumento de que atentan contra el equilibrio fiscal, y que los diputados ya habían ratificado por mayoría especial, que es la que se requiere para rechazar los vetos.

Ahora, los senadores también insistieron, por amplísima mayoría, en ambas leyes, y por lo tanto los vetos del Presidente quedan sin efecto.

La oposición necesitaba 44 votos para rechazar los vetos (dos tercios de los senadores presentes). Obtuvo una mayoría mucho más significativa.

El veto a la ley de emergencia pediátrica (que contempla la situación de los médicos y trabajadores del hospital Garrahan) fue rechazado por 59 votos contra 7 en contra y tres abstenciones; la ley de financiamiento de las universidades nacionales fue ratificada por 58 votos afirmativos contra 7 negativos, mientras que cuatro senadores se abstuvieron.

El Congreso ya había rechazado el veto de Milei a la ley de emergencia en el área de discapacidad; el Poder Ejecutivo se vio obligado a promulgarla, pero en ese mismo acto dejó suspendida su aplicación.

Queda por verse cuál será la actitud de Milei ante este nuevo embate legislativo.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ROSCA ATR

Las charlas subterráneas detrás de la caída del endeudamiento

Kicillof tendrá que esperar para tener el endeudamiento que tanto desea. Desde la oposición en la Legislatura se plantaron y solicitaron que se salden negociaciones pendientes para avanzar. El Senado sesiona con temas menores.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: con el endeudamiento afuera, hay cuarto intermedio sin hora

Se viene el tractorazo: productores convocan a movilizar en distritos del interior

La visita sin foto, las lealtades en discusión y las cuentas pendientes en el peronismo

La candidatura de Espert está en la mira tras suspender un acto en La Plata

Levantaron el programa de Pampita y se desató el escándalo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET