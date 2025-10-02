2 de octubre de 2025
NUEVO GOLPE
Otro revés legislativo para el gobierno: cayeron dos vetos de Milei
Los senadores confirmaron por amplísima mayoría el rechazo a las decisiones del Presidente y sostuvieron las leyes de emergencia para el Garrahan y de financiamiento universitario.
El presidente de la Nación, Javier Milei, sufrió una nueva derrota esta tarde, cuando el Senado de la Nación rechazó sus vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.
Se trata de dos normas que habían sido vetadas por Milei bajo el argumento de que atentan contra el equilibrio fiscal, y que los diputados ya habían ratificado por mayoría especial, que es la que se requiere para rechazar los vetos.
Ahora, los senadores también insistieron, por amplísima mayoría, en ambas leyes, y por lo tanto los vetos del Presidente quedan sin efecto.
La oposición necesitaba 44 votos para rechazar los vetos (dos tercios de los senadores presentes). Obtuvo una mayoría mucho más significativa.
El veto a la ley de emergencia pediátrica (que contempla la situación de los médicos y trabajadores del hospital Garrahan) fue rechazado por 59 votos contra 7 en contra y tres abstenciones; la ley de financiamiento de las universidades nacionales fue ratificada por 58 votos afirmativos contra 7 negativos, mientras que cuatro senadores se abstuvieron.
El Congreso ya había rechazado el veto de Milei a la ley de emergencia en el área de discapacidad; el Poder Ejecutivo se vio obligado a promulgarla, pero en ese mismo acto dejó suspendida su aplicación.
Queda por verse cuál será la actitud de Milei ante este nuevo embate legislativo.