Una provincia patagónica comenzará a cobrar a extranjeros el acceso a la Salud y la Educación

La Legislatura de Río Negro sancionó una ley promovida por el oficialismo que instala el cobro de aranceles a residentes transitorios. Los montos no fueron establecidos. La oposición rechazó la iniciativa por considerarla “discriminatoria” ​​​​​​​

