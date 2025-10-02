Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 JUDICIALES

“Máquina de humo”: Javier Alonso apuntó contra la reforma del Código Penal de la gestión libertaria

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reiteró que en materia de delito “acá no se trata de ‘meter bala’, esa es una frase muy de los narcos, ‘plata o bala’”. La iniciativa será presentada por el Javier Milei y parte de su gabinete en el Complejo Penitenciario Federal N°1, con la participación de magistrados y penalistas como el camarista Mariano Borinsky.

Compartir