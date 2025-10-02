2 de octubre de 2025
¿Besas a tu perro? Estos son los pros y contras desde el punto de vista emocional y médico
Besar a tu perro puede fortalecer el vínculo emocional, pero también implica riesgos para la salud. Conoce los pros y contras de esta muestra de cariño.
Besar a los perros es una práctica común entre los amantes de las mascotas, pero ¿es realmente beneficioso o podría tener consecuencias? A continuación, exploramos los aspectos emocionales y médicos de esta acción, con sus ventajas y desventajas.
Besar a tu perro puede fortalecer el vínculo afectivo entre ambos. Este contacto físico libera oxitocina, la hormona del amor, tanto en humanos como en perros, según estudios de la Universidad de Tokio (2015). Este intercambio fortalece la confianza y reduce el estrés, promoviendo bienestar mental. Además, para muchas personas, besar a su mascota es una forma de expresar amor incondicional, lo que mejora el estado de ánimo y combate la soledad.
Sin embargo, no todos los perros disfrutan de los besos. Algunos pueden sentirse incómodos o amenazados por la cercanía al rostro, lo que podría generar estrés en la mascota o incluso una reacción defensiva, como un mordisco. Es crucial leer el lenguaje corporal del perro para evitar malentendidos.
Desde el punto de vista de la salud, algunos estudios, como uno publicado en Frontiers in Psychology (2020), sugieren que la exposición controlada a las bacterias de los perros podría fortalecer el sistema inmunológico humano, especialmente en niños, al diversificar el microbioma. Además, el contacto con mascotas puede reducir la presión arterial y los niveles de cortisol, beneficiando la salud cardiovascular.
Por otro lado, besar a los perros conlleva riesgos. Los perros pueden transmitir bacterias como Capnocytophaga canimorsus o Pasteurella multocida a través de su saliva, que en casos raros pueden causar infecciones graves, especialmente en personas inmunodeprimidas.
También existe el riesgo de parásitos como lombrices o enfermedades zoonóticas como la leptospirosis, según la Organización Mundial de la Salud. Además, los perros que lamen objetos o comen alimentos contaminados pueden transferir patógenos al contacto cercano.
Besar a tu perro puede ser una experiencia emocionalmente gratificante y, en ciertos casos, hasta beneficiosa para la salud, pero no está exenta de riesgos. Mantener una buena higiene en la mascota, como revisiones veterinarias regulares y desparasitaciones, es clave para minimizar peligros.