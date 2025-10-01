Volver | La Tecla Nacionales 1 de octubre de 2025 LUCHA

El desesperado pedido de los papás de Giovanni, el bebé afectado con fentanilo contaminado

Giovanni tiene cinco meses y desde que nació el 26 de abril está internado. Tuvo una complicación respiratoria que derivó en el uso de fentanilo. Recibió dosis de provenientes de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y desde entonces lucha por su vida

Compartir