Volver | La Tecla Nacionales 29 de septiembre de 2025 DÓLAR

Eva Sacco: “El gobierno debería estar pensando en volver al cepo”

La economista dialogó con “Desconfiados” sobre las nuevas restricciones a las operaciones con dólares. Dijo que se trata de “soluciones de corto plazo” porque la demanda de dólar MEP se irá al “blue” y que “el cepo no se puede poner a medias”.

Compartir