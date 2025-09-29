29 de septiembre de 2025
CONDICIONES PRECARIAS
Tragedia en un geriátrico ilegal de Junín: cuatro abuelos muertos y varios más internados
El hecho ocurrió en la mañana del viernes, pero tomó dimensión en las últimas horas. La Justicia determinó que la institución no contaba con habilitación. La Municipalidad ordenó una auditoría interna y desde Provincia ordenaron una revisión de todos los geriátricos
Un devastador incendio en el geriátrico “Nuevo Amanecer” de Junín dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y cinco internados en estado crítico.
El siniestro, que se desató en la madrugada del viernes 26 de septiembre de 2025, habría sido causado por la falla de un termotanque, según las primeras investigaciones.
La Justicia indaga si el establecimiento operaba con las habilitaciones correspondientes, mientras crecen las denuncias sobre las precarias condiciones del lugar y se confirma que el geriátrico había recibido apercibimientos previos de la Municipalidad y la Provincia.
El incendio ocurrió entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del viernes en el geriátrico “Nuevo Amanecer”, ubicado en la calle Nahuel Payún al 300, a pocos metros de la ruta nacional 188, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Según fuentes policiales y medios locales, el fuego se inició presuntamente por un cortocircuito en un termotanque defectuoso, propagándose rápidamente debido a la estructura del edificio, que incluía materiales inflamables como madera y telas en habitaciones y pasillos. Las llamas y el denso humo atraparon a los residentes, muchos de los cuales tenían movilidad reducida, lo que dificultó la evacuación y agravó la situación.
Personal de Bomberos Voluntarios de Junín, junto con equipos de Defensa Civil, ambulancias del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Abraham Piñeyro y la Policía Bonaerense, acudió de inmediato al lugar.
En total, se evacuó a más de 20 residentes, de los cuales al menos 25 fueron trasladados a centros de salud locales. Cuatro pacientes presentaron cuadros críticos inicialmente, y el resto sufrió lesiones leves por inhalación de humo o quemaduras superficiales.Las víctimas fatalesLas víctimas identificadas hasta el momento son:Darío Héctor Crespo (91 años), quien falleció en el lugar o durante su traslado al HIGA de Junín.
Luis Oscar Barri (87 años), que murió tras ser internado en el Hospital Interzonal. Edgar Oviedo (82 años), también fallecido en un centro de salud local. Osvaldo Pugliese (80 años), derivado en avión sanitario al Hospital de Esteban Echeverría, donde pereció el domingo 28 de septiembre.
Cinco adultos mayores continúan internados en estado crítico en el HIGA de Junín y en el Hospital de Nueve de Julio. Según un comunicado del Ministerio de Salud provincial, los pacientes presentan complicaciones respiratorias graves por inhalación de humo y quemaduras de segundo y tercer grado.
El resto de los evacuados ha sido dado de alta con atención ambulatoria.Investigación judicial y responsabilidadesLa causa está a cargo del fiscal Martín Laius, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°8 de Junín, caratulada inicialmente como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”. No se descarta agravar la imputación a medida que avancen las pericias técnicas sobre el origen del fuego y las condiciones de seguridad del edificio, como la ausencia de salidas de emergencia adecuadas, detectores de humo funcionales o planes de evacuación.
Por el hecho, fueron detenidas la dueña del geriátrico, Claudia Soledad Olguín (43 años), y una empleada, aunque ambas recuperaron la libertad el mismo viernes bajo fianza y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. La investigación también apunta a posibles negligencias en el mantenimiento del termotanque y en el cumplimiento de normas de seguridad.Denuncias y falta de habilitación
Vecinos y familiares de los residentes habían advertido previamente sobre las precarias condiciones edilicias del establecimiento, incluyendo hacinamiento, falta de mantenimiento y un trato deficiente hacia los adultos mayores.
La Justicia confirmó que “Nuevo Amanecer” operaba sin habilitación oficial vigente, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires rige una ley de emergencia para geriátricos que permite inspecciones periódicas y evita clausuras inmediatas si se inician trámites de regularización.
En este contexto, se reveló que el geriátrico había recibido apercibimientos municipales y provinciales para regularizar su situación administrativa y de seguridad, los cuales fueron ignorados.
La Municipalidad, encabezada por el intendente Pablo Petrecca, ha iniciado una auditoría interna sobre sus protocolos de control, y se espera un pronunciamiento formal en las próximas horas para detallar las acciones tomadas y las medidas preventivas futuras.
Familiares de las víctimas expresaron su indignación en las puertas del HIGA, exigiendo mayor fiscalización estatal y apoyo psicológico para los sobrevivientes. Organizaciones de derechos de adultos mayores, como la Asociación de Gerontología de Buenos Aires, destacaron que este incidente resalta la vulnerabilidad de los geriátricos clandestinos en la provincia, donde operan al menos 200 establecimientos sin habilitación plena, según datos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.La tragedia ha generado conmoción en Junín y la región, recordando la necesidad de reforzar las políticas de inspección y sanciones.
El gobernador Axel Kicillof ordenó una revisión provincial de todos los geriátricos, mientras que legisladores bonaerenses impulsan un proyecto para endurecer las penas por negligencia en estos centros.
Foto: gentileza Edición Noroeste