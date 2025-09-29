Volver | La Tecla Municipios 29 de septiembre de 2025 CONDICIONES PRECARIAS

Tragedia en un geriátrico ilegal de Junín: cuatro abuelos muertos y varios más internados

El hecho ocurrió en la mañana del viernes, pero tomó dimensión en las últimas horas. La Justicia determinó que la institución no contaba con habilitación. La Municipalidad ordenó una auditoría interna y desde Provincia ordenaron una revisión de todos los geriátricos

Compartir