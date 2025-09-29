Volver | La Tecla Nacionales 29 de septiembre de 2025 RECLAMOS SALARIALES

ATE realizará asambleas en los aeropuertos y se prevén demoras en los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció la medida durante el fin de seman, lo que podría derivar en retrasos en las salidas y arribas de los vuelos programados.

