29 de septiembre de 2025
RECLAMOS SALARIALES
ATE realizará asambleas en los aeropuertos y se prevén demoras en los vuelos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció la medida durante el fin de seman, lo que podría derivar en retrasos en las salidas y arribas de los vuelos programados.
Este lunes se realizarán un total de 21 asambleas en los aeropuertos del país. Así lo informó en un comunicado ATE este domingo, en el que asegura que la medida obedece a una serie de incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el marco de un reclamo por mejores salarios, entre otras reivindicaciones.
Además de la actualización de los haberes, ATE reclama la regularización de contratos precarios y mejoras laborales específicas que, a su juicio, resultan imprescindibles para revertir un escenario de crisis que, según la dirigencia gremial, pone en riesgo la seguridad operativa de los vuelos.
La convocatoria de las asambleas fue confirmada por el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien responsabilizó al gobierno por la situación y advirtió sobre las posibles consecuencias en la operatoria aeroportuaria.
Desde el gremio confirmaron que las asambleas se realizarán a partir de las 11 de la mañana y advirtieron que es probable que haya demoras en los vuelos y que en las asambleas se puedan llegar a definir otras medidas.
La entidad sindical aseguró que los incumplimientos por parte de la ANAC a las auditorías internacionales han acentuado el deterioro de todos los servicios aeronáuticos, y manifestó que la principal responsabilidad de las demoras o afectaciones en los vuelos recae sobre el Gobierno nacional.
En la misma línea, el gremio consignó que la paritaria sectorial permanece cerrada desde hace dos años y denunció una pérdida del poder adquisitivo del 45% desde diciembre de 2023 para los trabajadores del organismo.
De esa manera, la falta de recomposición salarial impacta en el reconocimiento de la tarea que realiza el personal y profundiza la precarización, según ATE.
Por último, el sindicato reclamó también el reconocimiento del pago por “Título” al personal operativo, la modificación en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”, la creación de un adicional por función administrativa para equiparar salarios y el pago de horas de instrucción al personal de instructores.