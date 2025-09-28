Apps
LEGISLATIVAS 2025

Los intendentes refuerzan la capacitación para la Boleta Única de Papel

De cara a las elecciones legislativas, los intendentes bonaerenses apuestan a las redes sociales para instruir a los ciudadanos sobre como votar con el nuevo sistema.

Los intendentes refuerzan la capacitación para la Boleta Única de Papel
El debut de la boleta única de papel será en las legislativas nacionales, fechadas para el 26 de octubre de este año, donde se definirán la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de Senadores

Dejando atrás el sistema de boleta partidaria, los esfuerzos para que la ciudadanía se informe sobre las características de esta nueva forma de comandar el voto recaen en los funcionarios. 

La BUP tendrá una columna por cada partido: para votar el elector deberá marcar con una X los casilleros de las fuerzas que quiera elegir, sea para diputados, senadores o ambos si es que así corresponde

Puntualmente desde el peronismo, varios jefes comunales han utilizado las redes sociales para dar cuenta de como será el nuevo proceso de votación, explicando la composición de la boleta y que tiene que tener para que sea válida. Las instrucciones para la BUP se han convertido casi que en un eje de campaña del peronismo.

Estos esfuerzos han sido reproducidos incluso por el gobernador Axel Kicillof, quien durante la conferencia de pasado lunes, criticó la implementación de la BUP, calificándola como “un capricho de Milei” adoptado por conveniencia política. Además defendió el sistema tradicional utilizado en septiembre, por considerarlo más económico y sin denuncias de fraude.

Aun así, el mandatario explicó a los presentes el proceso de votación que se llevará a cabo con el nuevo sistema.
 




 



 



 


 


 


 


 

