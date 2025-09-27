Volver | La Tecla Nacionales 27 de septiembre de 2025 FORO DE TURISMO

En La Rural, Milei cruzó al kirchnerismo y volvió a insistir con la reforma laboral

El presidente expuso en el Foro Internacional de Turismo luego de su viaje por los Estados Unidos. Dijo que están “más cerca de sacar a la Argentina del fondo del abismo”.

