27 de septiembre de 2025
INTERIOR BONAERENSE
Denunciaron a intendentes y funcionarios por la gestión de las inundaciones
La denuncia fue presentada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen contra los intendentes de Carlos Casares y 9 de Julio, así como contra funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua y de la Dirección de Hidráulica, por su actuación en el marco de las inundaciones en la cuenca A3 del río Salado. La respuesta del jefe comunal Daniel Stadnik
Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado. La presentación también incluye a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, y refiere a la situación generada por las inundaciones en la subregión A3 del río Salado. Según el escrito, se busca determinar responsabilidades por presuntas irregularidades en el manejo de la emergencia hídrica.
El planteo judicial menciona tres posibles figuras penales: estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado en su calidad de autoridades del Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal). En el documento se expresa: “La conducta de los denunciados se enmarca en los delitos de estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal de la Nación); en concurso real con omisión impropia por estar determinada la posición de garante, la infracción del deber jurídico y la imputación del resultado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal)”.
Consultado por el portal La Tecla, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, respondió: “Nos denuncian en carácter del Presidente y Vicepresidente del Comité de Agua, pero nosotros, como Comité de Cuenca no tenemos la potestad de ejecutar obras, de manejar presupuestos, nada. Nosotros coordinamos entre distintos municipios qué tipo de obra acordar y estar de acuerdo en materia hídrica y cómo se regularía, y eso pasarlo, complementarlo con la función técnica de la Dirección de Hidráulica y que la provincia ejecute”.
En la misma línea, Stadnik destacó que días atrás mantuvieron un encuentro con funcionarios provinciales. “Nos reunimos con el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Álvarez, el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, y el director provincial de Hidráulica, Sergio Flavio Seiano, y con los intendentes justamente de la A3, planificando obras de infraestructura, pero que son de mediano y largo plazo para acá la región”, aseguró.