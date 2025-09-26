26 de septiembre de 2025
INSEGURIDAD
Curestis, duro contra Kicillof y Alonso por el triple crimen: “Son responsables”
El senador libertario apuntó contra el Gobernador y su ministro de Seguridad por el horrendo asesinato de las tres jóvenes. “La provincia es un baño de sangre”, dijo.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, lanzó duros conceptos contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, a quienes calificó como “responsables” por el triple crimen del que fueron víctimas las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
“Kicillof y Alonso no pueden mirar para otro lado. Son responsables”, dijo Curestis a La Tecla. “La provincia es un baño de sangre todos los días mientras el ministro busca culpables en otro lado.”
“Lamentablemente, los bonaerenses estamos en manos de Kicillof y Alonso, que creen que la inseguridad es una agenda de la derecha”, manifestó el legislador. “Y lo peor de todo: lejos de ocuparse de esto, el Gobernador se fue igual a Estados Unidos a sacarse fotos con Lula y otros lideres de izquierda.”
Se refirió así al viaje que Kicillof hizo a New York para participar de un evento en homenaje al fallecido expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica.
“Para LLA la seguridad es una prioridad. Lo venimos demostrando con la gestión a nivel nacional. Y desde el Senado presentamos más de 25 proyectos este año para trabajar, pero el kirchnerismo los bloqueó sistemáticamente”, deploró Curestis.