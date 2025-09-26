Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de septiembre de 2025 INSEGURIDAD

Curestis, duro contra Kicillof y Alonso por el triple crimen: “Son responsables”

El senador libertario apuntó contra el Gobernador y su ministro de Seguridad por el horrendo asesinato de las tres jóvenes. “La provincia es un baño de sangre”, dijo.

