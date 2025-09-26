Provincia alerta por nueva recesión y advierte un duro impacto en familias y empleo
El Ministerio de Economía bonaerense advirtió que la actividad económica nacional cayó por tercer mes consecutivo y alertó que la recesión golpea de lleno a la producción, el empleo y la calidad de vida.
El Ministerio de Economía bonaerense advirtió que la economía nacional volvió a entrar en recesión y que la caída de la actividad ya lleva tres meses consecutivos. Según los datos relevados, en julio la economía se ubicó 0,9% por debajo de diciembre de 2024, lo que confirma la profundización de un ciclo recesivo que golpea de lleno a la producción, al empleo y a la calidad de vida de las familias argentinas.
Desde la Provincia remarcaron que el retroceso no es coyuntural, sino que se suma a la “brutal caída de 2024”, año en el que la construcción se derrumbó más de 17% y la industria se retrajo con fuerza. En lo que va de 2025, la recuperación de la construcción apenas alcanzó 1,5%, mientras que la industria se mantiene 5,6% por debajo de los niveles de fines de 2024.
“La contracción continúa y son miles de trabajadores que no recuperaron su empleo”, señalaron desde la cartera económica bonaerense. Además, advirtieron que el estancamiento de la actividad productiva se traduce en empresas que mes a mes cierran sus puertas, dejando a más argentinos sin trabajo y con un nivel de vida cada vez más deteriorado.
En ese sentido, el gobierno provincial cuestionó con dureza la política económica de la administración nacional. “El Gobierno de Milei decidió priorizar la especulación financiera y estas son las consecuencias: actividad estancada durante todo 2025, más cierres de empresas, pérdida de empleo y empeoramiento de las condiciones de vida”, subrayaron.