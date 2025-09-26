Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Comida helada y falta de higiene en la celda y baño: Báez pide volver a prisión domiciliaria

La solicitud impulsada por los defensores de Lázaro Báez, condenado en la causa de la "ruta del dinero K", se argumenta en el deterioro de su estado de salud. El empresario denuncia que recibe "trato inhumano" ya que comparte el baño con otras diez personas, no tiene ventilación en la celda y la comida está fría

