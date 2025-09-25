Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 DARDOS

Candidatos de la CC y la UCR cuestionaron las “inconsistencias” del plan de Milei

En una reunión junto al economista Matías Surt, dijeron que el gobierno “desaprovechó” las oportunidades que tuvo y lo compararon con el kirchnerismo por su “negación” de la necesidad de acumular reservas. Se propusieron como una “opción seria”.

Compartir