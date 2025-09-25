25 de septiembre de 2025
DATO DEL INDEC
Fuerte baja de la pobreza en el primer semestre del 2025: cayó al 31.6%
El Indec mostró el dato de incidencia de la pobreza correspondiente al primer semestre de 2025 en los principales centros urbanos del país. Hay aproximadamente 15 millones de pobres en el país
El Indec volvió a darle una buena noticia al gobierno de Javier Milei luego de publicar el dato de incidencia de la pobreza correspondiente al primer semestre de 2025 en los principales centros urbanos del país. El mismo se ubicó en 31,6% y es el porcentaje más bajo que se vio desde la gestión del expresidente Mauricio Macri.
Según indica el estudio, en el total del país esa cifra significa que hay 15,05 millones de argentinos en contexto de pobreza y 3,39 millones en la indigencia. Si se toma el dato de diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei a la presidencia de la Nación, hay 4,48 millones de pobres y 2,29 millones de indigentes menos.
En esa línea, en el Gran Buenos Aires el porcentaje de pobreza asciende a 35,3%, mientras que de indigencia suma 8,8%. Desde el pico del primer semestre de 2024, luego del salto devaluatorio del inicio de esta gestión, cuando la pobreza alcanzó a 24,9 millones de argentinos, 9,9 millones salieron de esa situación.
A su vez, el Indec publicó que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 24,1%; en ellos reside el 31,6% de las personas. El 5,6% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,9% de las personas.
Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.456.090 hogares, que incluyen a 9.451.018 personas; y, dentro de ese conjunto, 565.821 hogares se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia, lo que representa 2.051.984 personas indigentes.
Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas.