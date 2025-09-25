Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 TRAS LAS ELECCIONES

La causa por aportantes truchos que complica a un exintendente volverá al ruedo

El juez federal Ramos Padilla retomaría el caso del expediente sin resolver de los aportes para la campaña de María Eugenia Vidal, por el cual está procesado, entre otros, Alfredo Irigoin, exalcalde de Laprida

