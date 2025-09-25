Que los cumplas feliz: en su cumpleaños, el Gobernador recibió un tierno saludo en redes

FIN DEL VERANITO
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Hoy cumple años nuestro querido gobernador @Kicillofok.— Cristian Cardozo (@cardozocristian) September 25, 2025
Un compañero que día a día nos enseña con su sensibilidad, su cercanía y su enorme capacidad de trabajo lo que significa gobernar con amor y compromiso por la Provincia y por su pueblo.
Su entrega, su honestidad y su… pic.twitter.com/TOsBKUQmcv
Hoy cumple el que siempre cumple!!— Susana H González (@GonzalezSusanaH) September 25, 2025
Feliz cumpleaños @Kicillofok pic.twitter.com/lPO4hvAeEB