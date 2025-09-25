Apps
25 septiembre 2025
Que los cumplas feliz: en su cumpleaños, el Gobernador recibió un tierno saludo en redes

El gobernador bonaerense Axel Kicillof está de cumpleaños y los saludos no tardaron en llegar. Su pareja, Soledad Quereilhac, le dedicó un mensaje en redes sociales que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, festeja hoy un nuevo cumpleaños y las redes sociales se llenaron de saludos y mensajes de afecto. En este contexto, el que rompió el hielo fue el de su pareja, Soledad Quereilhac, que rápidamente se destacó y se volvió viral.

“Hoy cumple años Axel. ¡Y que cumpla muchos más! ❤️✌🏽”, escribió Quereilhac en sus redes, acompañando la publicación con una foto juntos y un mensaje cargado de cariño que generó una catarata de comentarios de apoyo y buenos deseos.
 

El posteo coincidió con el día de trabajo habitual del mandatario, que mantiene una agenda cargada en medio de un contexto político y económico complejo. Sin embargo, el saludo de su pareja le dio un toque personal y afectivo a la jornada, recordando que detrás del dirigente hay una familia que lo acompaña.

Desde primeras horas de la mañana, dirigentes políticos, funcionarios, militantes y seguidores del gobernador también usaron las redes para sumarse a la ola de felicitaciones, convirtiendo el cumpleaños de Kicillof en tendencia en la provincia.
 

El beneficio de retenciones cero para granos y subproductos previsto hasta octubre llegó a su fin en apenas tres días: se alcanzó el tope de USD 7.000 millones y el agro volverá a tributar. Desde el sector advierten que el cupo fue insuficiente frente al volumen exportador pendiente.

