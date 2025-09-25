Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2025 FIN DEL VERANITO

El campo vuelve a pagar retenciones tras agotar el cupo de USD 7.000 millones

El beneficio de retenciones cero para granos y subproductos previsto hasta octubre llegó a su fin en apenas tres días: se alcanzó el tope de USD 7.000 millones y el agro volverá a tributar. Desde el sector advierten que el cupo fue insuficiente frente al volumen exportador pendiente.

