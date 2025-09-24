Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2025 REEMPLAZO

De Buenos Aires a Manhattan: Kicillof, único representante en el homenaje al Pepe Mujica

El mandatario provincial participará del evento “Democracia Siempre”, junto a presidentes y referentes internacionales, destacando la trayectoria del expresidente uruguayo.

