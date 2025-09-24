24 de septiembre de 2025
REEMPLAZO
De Buenos Aires a Manhattan: Kicillof, único representante en el homenaje al Pepe Mujica
El mandatario provincial participará del evento “Democracia Siempre”, junto a presidentes y referentes internacionales, destacando la trayectoria del expresidente uruguayo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, partió ayer 23 de septiembre rumbo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, junto a parte de su gabinete, para participar del evento “Democracia Siempre”, una celebración internacional en honor al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica. La actividad es organizada por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de la Iniciativa Mujica.
Durante la ausencia del mandatario bonaerense, que se extenderá hasta el 26 de septiembre, la Vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, según fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial.
El evento, programado para hoy a las 18 hora local, reunirá a destacados líderes internacionales, entre ellos los presidentes de España, Pedro Sánchez; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; y de Colombia, Gustavo Petro, así como la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky y el senador estadounidense Bernie Sanders. Desde la organización destacaron que el homenaje busca “celebrar el legado de Mujica y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas en todo el mundo”.
En su portal, los organizadores destacan que la trayectoria de Mujica, “de prisionero político a presidente de Uruguay, ofrece lecciones para las democracias globales”, subrayando la importancia de la dignidad humana y la inclusión política sobre los intereses personales. Kicillof, como único representante de Argentina en la cita, será parte de esta celebración internacional que combina política, derechos humanos y diplomacia.