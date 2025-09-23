Alcaldes peronistas de la Quinta pidieron que Milei “recapacite” y gire fondos a PBA
Los intendentes de Fuerza Patria emitieron un comunicado contundente reflejando lo que se vive en sus distritos. Alzaron la voz por la quita del régimen de zona fría “que afecta a “cinco millones de bonaerenses”.
El Grupo de los 12, nombre que tiene el conjunto de intendentes de Fuerza Patria de la Quinta sección electoral, volvieron a emitir un comunicado cuestionando las políticas y el rumbo económico del gobierno nacional y pidieron que gire los fondos correspondientes a la provincia de Buenos Aires.
El comunicado estuvo firmado por los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell); Juan De Jesús (La Costa); Sebastián Ianantuony (General Alvarado); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); Juan Pablo García (Dolores); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Sebastián Walker (Pila); Javier Gastón (Chascomús); Carlos Rocha (General Guido); Alberto Gelené (Las Flores) y Héctor Olivera (Tordillo).
En el mismo, los intendentes que pertenecen al Grupo de los Doce espresaron su “profunda preocupación por el deterioro de la situación económica, social y productiva que sufre nuestra región por las decisiones del gobierno de Javier Milei”.
Y añadieron: “Como representantes de los ciudadanos del interior de la provincia de Buenos Aires no podemos dejar de alertar sobre la paralización de la obra pública que son responsabilidad del gobierno nacional; la caída de los salarios y la falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo. Producto de las políticas nacionales, pérdida del poder adquisitivo de los jubilados a raíz de los salvajes recortes, el vaciamiento del sistema de salud y el abandono total de las funciones del estado nacional en términos generales”.
Allí también expresaron la preocupación por el nuevo intento por parte del gobierno de Javier Milei para avanzar con la quita del régimen de zona fría “que afectaría alrededor de cinco millones de bonaerenses”. Por su parte, pusieron en el tintero la fuerte caída en el turismo de la Provincia durante la última temporada de verano y de invierno.
“Nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que corresponden al Gobierno nacional. Llamamos al presidente Javier Milei a recapacitar, a garantizar los fondos coparticipables que le pertenecen por ley a la Provincia, y a apostar al federalismo y al bienestar general”, sentenciaron en el escrito.
A su vez, sentenciaron en modo de cierre que “la unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender nuestra Provincia y construir una alternativa política a este doloroso ajuste”.