Volver | La Tecla Nacionales 23 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Río Negro preparara la concesión del manejo de los radares: ¿una licitación a medida?

El próximo 29 de septiembre se abrirán los sobres. La empresa Brocart SA llega con una situación preferencial porque presentó la propuesta sobre la cual se hizo el llamado a licitación. En otras provincias donde opera, hubo sospechas de contratación directa

Compartir