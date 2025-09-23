“Hay un pacto destituyente”: intendente denunció a kirchneristas y libertarios
El jefe comunal de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, cayó de sorpresa en el Concejo Deliberante y acusó a opositores de buscar su destitución. Los ediles crearon una comisión que investiga posibles irregularidades.
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, sorprendió al constituirse tiempo atrás en el primer jefe comunal de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de ganar las elecciones en 2023 bajo el sello del GEN.
Alejado de los libertarios, se presentó el 7 de septiembre con una boleta vecinalista, siendo ratificado su espacio por el voto popular, aunque sufre serios cuestionamientos en el Concejo Deliberante.
Horas atrás, el mandamás participó de una acalorada sesión del cuerpo, asistiendo en persona al recinto y protagonizando un áspero ida y vuelta con la oposición, especialmente con los concejales de Fuerza Patria y el representante de su ex espacio.
En la anterior sesión, ambos espacios no oficialistas impulsaron la creación de comisiones investigadoras por la falta de la publicación de decretos, gastos de representación del alcalde y el uso del vehículo de su propiedad, señala el portal Séptima Sección.
En esa votación, el voto afirmativo consiguió mayoría simple pero no los dos tercios, aunque la oposición insistió y logró que se conforme la comisión investigadora, denunciada por el oficialismo por supuesta violación del reglamento interno.
En pleno desarrollo del debate, el intendente Egüen ingresó al recinto y aclaró algunos puntos como el de los gastos de representación y la utilización de su camioneta privada, manteniendo duros cruces con la edil de Fuerza Patria, Yamila Galdos, y con el libertario José Guarch.
“Investiguen todo lo que quieran, no tenemos miedo que nos investiguen, lanzó el jefe comunal, lanzando una dura acusación: “Esta noche, en este recinto, hay un pacto destituyente entre el kirchnerismo, el PRO de (Claudia) Lobosco y La Libertad Avanza, que se quieren llevar puesto a la institucionalidad, a la gobernabilidad”.
En tal sentido, añadió: “Todo lo que no pudieron ganar en las urnas, lo quieren generar acá violando el reglamento interno de este Concejo. Si quieren información presenten solicitudes de informes, no comisiones investigadoras, porque no se publicaron dos decretos”.
En sus redes sociales, Egüen explicó que en la sesión “vivimos un hecho muy grave: un intento de golpe institucional que buscó afectar la gobernabilidad y la voluntad popular del pueblo de 25 de Mayo, que el 23 de octubre de 2023 me eligió intendente municipal”.
“Me presenté en el recinto, dispuesto a responder todas las preguntas que quisieran hacerme. No pudieron formular ninguna. La única motivación que los mueve es que yo deje de ser el Intendente, pero les doy una certeza: no lo van a lograr”, refirió.