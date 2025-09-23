“Hablá de proyectos, la c... de tu hermana”: edil libertario calentó la sesión y se tuvo que suspender
La primera sesión del Concejo Deliberante de Cañuelas terminó en escándalo. Tras un discurso del concejal libertario Bautista Augusto, militantes peronistas interrumpieron con abucheos y el debate debió suspenderse en medio de acusaciones cruzadas y un clima de tensión política.
Lo que comenzó como una sesión con sabor a festejo terminó en enfrentamientos verbales, insultos cruzados y suspensión. La primera sesión del Concejo Deliberante luego de las elecciones fue abruptamente levantada tras un discurso del concejal de La Libertad Avanza, Bautista Augusto, que generó una ola de protestas de la militancia peronista presente en el recinto.
El telón de fondo, la victoria electoral de Fuerza Patria. Cabe recordar que el peronismo local que le sacó cerca de 15 puntos a LLA. Mientras los concejales oficialistas celebraban el triunfo del 7 de septiembre y se mostraban optimistas, los opositores denunciaban una supuesta provocación institucional. Guillermo Mazzanti, presidente del cuerpo, intentó mantener el orden, pero los reclamos crecieron.
“Hablá de proyectos, la c... de tu hermana”, le sugirieron desde las gradas al concejal.
El disparador del conflicto fue el discurso de Augusto, en el que afirmó: “Cada vez que el peronismo no es gobierno, es golpista. Dicen que el gobierno está terminado, que tiene el boleto picado… Tienen la fantasía de una temprana finalización de su mandato.”
Con crecientes dificultades para escucharse en medio del griterío, Bautista retomó su discurso: “Lo quieren bajar al Presidente porque quieren proteger sus curros y negociados”. Mazzanti identificó a uno de los que más alzaba la voz y le pidió calma: “Señor Archenzio, lo llamo al orden”, pero ya era tarde. Desde el público se multiplicaron los epítetos contra Bautista: “Hablá de proyectos, la c... de tu hermana”; “Agarrá tus cosas y andate...”.
Militantes oficialistas reaccionaron con abucheos, silbidos y cantos, reclamando que se hable de “proyectos, no de agravios”. En varias oportunidades se produjeron interrupciones graves al discurso del edil libertario, lo que llevó al presidente del Concejo a decretar un cuarto intermedio.
Finalmente, tras reanudarse la sesión brevemente, los disturbios volvieron. Ante la imposibilidad de continuar con normalidad, la presidencia del Concejo optó por suspender la sesión de manera definitiva. Augusto habría abandonado el recinto custodiado por la policía local.
Los bloques opositores emitieron comunicados condenando el hecho: exigieron garantías institucionales para el funcionamiento del Concejo y criticaron lo que consideraron una actitud de intolerancia por parte del oficialismo. Desde el peronismo, por su parte, se acusó al edil de La Libertad Avanza de provocar deliberadamente para sembrar conflicto.