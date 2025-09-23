Volver | La Tecla Nacionales 23 de septiembre de 2025 POLEMICA

Trump, el paracetamol y el autismo: qué dicen los expertos sobre el uso en el embarazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpo, había aconsejado limitar el uso de este fármaco en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociándolo como causante del TDA. Desde la comunidad científica salieron a cruzarlo

Compartir