Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

El agua no cede: prórroga de la emergencia agropecuaria en el interior bonaerense

El Gobierno dispuso la extensión de la medida en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, tras las graves pérdidas productivas.

Compartir