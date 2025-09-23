Apps
Martes, 23 septiembre 2025
BOLETÍN OFICIAL

El agua no cede: prórroga de la emergencia agropecuaria en el interior bonaerense

El Gobierno dispuso la extensión de la medida en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, tras las graves pérdidas productivas.

El Gobierno bonaerense oficializó la prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en circunscripciones de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, debido a las graves consecuencias de las inundaciones que afectaron a la región. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 2452/2025, regirá desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

La decisión se fundamenta en informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, que confirmaron la magnitud de los daños a la producción a través de estudios meteorológicos, relevamientos en campo e imágenes satelitales. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia recomendó la prórroga tras evaluar el impacto en las explotaciones rurales, señalando que se trata de un fenómeno climático de carácter extraordinario.

Con esta disposición, los productores y productoras de las zonas alcanzadas podrán acceder a beneficios impositivos y crediticios. Quienes se encuentren bajo la declaración de Desastre Agropecuario quedarán exentos del pago del impuesto Inmobiliario Rural en proporción al nivel de afectación de sus campos, mientras que los que se encuentren en Emergencia Agropecuaria contarán con prórrogas y facilidades fiscales.

Los interesados deberán presentar sus declaraciones juradas o ratificaciones en un plazo de diez días desde la publicación del decreto. Además, la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) y el Banco Provincia intervendrán para aplicar las medidas tributarias y crediticias previstas en la normativa vigente.

