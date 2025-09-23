Volver | La Tecla Nacionales 23 de septiembre de 2025 INCENTIVOS

Con la economía en tensión, Milei redobla la apuesta y elimina retenciones a la carne

En plena corrida cambiaria y a menos de un mes de las elecciones legislativas, el Gobierno ratificó la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones de carnes y granos, buscando acelerar el ingreso de divisas y enviar una señal política al campo.

